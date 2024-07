Piwa i koncert gwiazdora. Trener Anglików wygadał się przed półfinałem Euro

Gareth Southgate przygotowuje reprezentację Anglii do środowej batalii o finał Euro 2024. Na konferencji prasowej selekcjoner przyznał, że jego zespół cierpiał na blokadę mentalną, ale to już przeszłość - przynajmniej według trenera. Wyjawił, w jakich okolicznościach doszło do przemiany "Synów Albionu".