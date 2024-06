Piłkarz Ekstraklasy numerem jeden Euro 2024. Co za wieści od UEFA

Choć na mistrzostwach Europy w Niemczech zaczyna się faza pucharowa, to wciąż podsumowuje się tę grupową - zarówno w mediach, jak i UEFA. Federacja przekazała kilka ciekawych klasyfikacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa - jedna z nich ma bardzo niespodziewanego lidera. Chyba nikt nie byłby w stanie przed turniejem założyć, że to słoweński obrońca Erik Janża z Górnika Zabrze zdobędzie gola, nadając piłce największą moc - w szczytowym momencie prędkość wyniosła aż 128,76 kilometra na godzinę.

