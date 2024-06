Liczne przewroty w grupie C Euro 2024. Angielski dziennikarz wywołał burzę

W ostatniej kolejce dochodziło do wielu zmian w tabeli. Ostatecznie pierwsze miejsce trafiło nieoczekiwanie do Austrii, drugie do Francji, a trzecie dla Holandii. "Oranje" także znajdą się w 1/8 finału. Być może niektórzy oczekiwali od tych reprezentacji wyższego poziomu, ale z pewnością wciąż był on lepszy od tego zaprezentowanego przez zespoły w grupie C. Anglia wygrała ją, zdobywając tylko pięć punktów i prezentując bardzo słaby styl gry. Wyprzedziła Danię, Słowenię oraz Serbię. Na sześć meczów w tej grupie strzelono tylko siedem goli, a padło aż pięć remisów.