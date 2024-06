Padł rekord absolutny. Nigdy w dziejach gry Polski to się nie zdarzyło

Polska wygłodniałą po czasach posuchy

Pamiętajmy, że cztery lata wcześniej, w 2002 roku, Polska wróciła na areny międzynarodowej po trwającym aż 16 lat okresie posuchy. Wtedy jednak drużyna trenera Jerzego Engela grała w dalekiej Korei Południowej i niewielu kibiców z Polski tam pojechało. Był to pierwszy występ biało-czerwonych od mundialu w Meksyku, w 1986 roku. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na mecze Polski kibice jeździli, nawet do Hiszpanii w 1982 roku, w stanie wojennym. Do legendy przeszły wtedy wysiłki reżimowej telewizji w ukrywaniu transparentów Solidarności rozpinanych w Barcelonie podczas meczu z ZSRR przez grupę Polaków przybyłych tam z Belgii. W każdym razie nie były to duże wyjazdy.