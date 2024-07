Oto MVP Euro? To byłby absolutny rekord

Radosław Majewski w "Gramy dalej" mówił o:

O liderze Hiszpanów: Rodri jest centralną postacią tego zespołu, składa reprezentację Hiszpanii w całość. Do tego ostatnio dużo jakości dodaje Olmo. To zawodnik, który szuka piłki. Prawda jest jednak taka, że potrzeba indywidualności, by mieć mocną drużynę.

O Laminie Yamalu: Gra równo przez całe mistrzostwa, tak jak powinien grać. Francuzi przed meczem próbowali go zaczepiać, ale odpowiedział w najlepszy możliwy sposób. Podczas Euro zaliczył już trzy asysty, zdobył bramkę i moim zdaniem jest kandydatem do nagrody MVP turnieju. Wiele rzeczy jednak od tego, jak spisze się w finale. Reklama

O hiszpańskiej piłce: Zawsze mówiło się, że oni grają tylko tiki-takę i wymieniają sobie setki podań, ale podczas Euro prezentują bardzo dynamiczną i ofensywną grę. Teraz nie dość, że grają w piłkę, to jeszcze robią to skutecznie. I to od samego początku turnieju.

O reprezentacji Francji: 25 proc. wszystkich strzałów Francuzów miał Kylian Mbappe, który był bardzo nieskuteczny. Pokazał to nawet w samej końcówce półfinału z Hiszpanią. Ciekaw jestem, co wpływa na to, że on aż tak bardzo pudłuje. Bo stwarza sytuacje, ale w ogóle nie trafia w bramkę. Nie spodziewałem się po Francuzach gry defensywnej i czekania na kontrę, tylko liczyłem na granie w piłkę.

O dzisiejszym meczu Holandia - Anglia: Przez lata grałem w Anglii, więc mam do nich sentyment. Lubię oglądać indywidualności jak Jude Bellinghama, więc zdecydowanie wolałbym Anglików zobaczyć w finałowym starciu z Hiszpanią. Do tego mają Kane’a czy Fodena, więc moc w ataku jest. Pytanie tylko, czy tym razem odpalą.

