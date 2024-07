Ogromne wpadki Niemców podczas Euro 2024. Piłka przy tym to pikuś

1. Największy hit - ten śpiewany przez setki tysięcy tureckich kibiców na niemieckich ulicach. Nie ma ani słowa przesady w tym, że w dniu meczu Turcy przejmowali całe miasta. A wyglądało to tak:

Ale Probierz wygranym jest także z innego powodu. Co prawda Polska nie wyszła z grupy, a mimo wszystko atmosfera wokół Probierza jest dużo lepsza niż np. wokół Czesława Michniewicza, który podczas MŚ w Katarze awansował do 1/8. Do tego Probierz może być pewny utrzymania stanowiska, które Michniewicz po turnieju stracił.