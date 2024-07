Wynik spotkania po efektownym golu z dystansu już w 7. minucie otworzył Xavi Simons . "Synowie Albionu" odpowiedzieli błyskawicznie, bo już 11 minut później po strzale Harry'ego Kane'a z rzutu karnego doprowadzili do wyrównania.

W drugiej połowie świadkowie zgromadzeni na trybunach stadionu w Dortmundzie nie byli już świadkami wielu klarownych sytuacji i wydawało się, że konieczne będzie przeprowadzenie dogrywki. Wicemistrzowie Europy jednak w końcówce przeprowadzili akcję, którą wykończył wprowadzony wcześniej na boisko Ollie Watkins i dał swojej drużynie awans do finału.

Euro 2024. Holandia przegrała z Anglią, media bezlitosne

"Holenderska drużyna przegrywa siódmy półfinał w mistrzostwach Europy lub świata, tylko Niemcy robiły to częściej. (...) W mistrzostwach świata w 1974 i 1978 r. Holandia grała w finałach, ale wówczas nie rozgrywano półfinałów" - przypomniał serwis cytowany przez PAP.

"DE Telegraaf" z kolei zwrócił uwagę na to, co wydarzyło się w 35. minucie. Wówczas boisko opuścił kontuzjowany Memphis Depay, co zdaniem dziennikarzy mogło przesądzić o losach spotkania.