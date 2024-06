"Ogień" na stadionie i to tuż przed meczem. Pogromcy Polaków potwornie wygwizdani

Mecz Czechy - Turcja od samego początku wydawał się niezwykle emocjonujący. Jego stawką jest wszak awans do fazy pucharowej Euro 2024. O gorącą atmosferę na trybunach zadbali już przed meczem tureccy fani, którzy potwornie wygwizdali wybiegających na rozgrzewkę piłkarzy drużyny przeciwnej. Wszystko wskazuje na to, że w Hamburgu dojdzie do niezwykle zaciekłej batalii.