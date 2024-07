Niesamowita sytuacja. Najlepsza obrona Euro 2024 i to wcale nie bramkarza

Interwencja Euro 2024. Co za obrona Dumfriesa

Dumfries, jak na dojrzałego gracza przystało, skupił się na swojej grze. To jemu Holandia zawdzięcza to, że na tablicy wyników nie pojawił się wynik 1:2. W 23. minucie Anglicy wypracowali znakomitą akcję - Mainoo podał prostopadle do Fodena, który stał już w polu karnym, a ten posłał piłkę tuż obok golkipera. Na szczęście dla Oranje Dumfries był gotów do obrony, wbiegł do bramki i wybił piłkę sprzed linii.