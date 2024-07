Niepokojące fakty dla Hiszpanów przed finałem Euro. Mogą się poważnie martwić

Reprezentacje, z którymi Hiszpania ma negatywny bilans meczów bezpośrednich, stanowią zdecydowaną mniejszość. Jest to wszak jedna z najlepszych drużyn narodowych w futbolu od wielu dekad. Anglia natomiast jest rywalem, który "La Furia Roja" wyjątkowo "nie leży".

Od ostatniego spotkania obu tych reprezentacji minęło więc niespełna 6 lat. W tym czasie pozmieniało się bardzo wiele. W obu tych zespołach doszło do wymiany pokoleniowej, a młodzi zawodnicy tacy jak Lamine Yamal , Phil Foden , Bukayo Saka czy Nico Williams , stanowią o sile swoich drużyn narodowych.

Hiszpania nie lubi grać z Anglią. Szczególnie na wielkich turniejach

Ostatni bardzo ważny mecz pomiędzy Hiszpanią a Anglią miał miejsce podczas Euro 1996. Drużyny zmierzyły się ze sobą w ćwierćfinale turnieju. Spotkanie to zakończyło się remisem. Doszło do serii rzutów karnych, w których lepsi okazali się Anglicy (4:2). Dlatego właśnie, w zależności od tego, czy pod uwagę bierzemy tylko 90 minut, remisów pomiędzy tymi zespołami mogło być nie 3, a 4. Ostatecznie jednak to "Synowie Albionu" odnieśli zwycięstwo, więc właśnie tak można zinterpretować tamto spotkanie.