Niepokojące doniesienia w sprawie Szymona Marciniaka. "To byłby skandal"

Brak drugiej nominacji dla Szymona Marciniaka byłby potężnym nietaktem, wręcz skandalem, który mógłby dawać sporo do myślenia na temat polityki obsadowej UEFA. Uważam, że kierując się kryteriami sportowymi, merytorycznymi, sędziowskimi nie ma żadnych racjonalnych podstaw do tego, aby nie wyznaczyć polskiego sędziego na jeszcze co najmniej jeden mecz Euro 2024

~ ocenił na łamach TVP Sport były sędzia międzynarodowy