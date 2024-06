Niemiecki porządek to przeszłość. Oto najczęstszy zwrot na Euro 2024

Weźmy chociażby stadion w Düsseldorfie, gdzie podczas Euro 2024 rywalizowały Francja z Austrią (w naszej grupie), Ukraina ze Słowacją czy Hiszpania z Albanią. To obiekt zbudowany na początku XXI wieku, zatem jeden z najnowszych w Niemczech. Powstał z myślą o mundialu w 2006 roku, na który jednak go nie zakwalifikowano (załapały się wtedy np. Kaiserslautern czy Norymberga, a nie Düsseldorf) oraz z myślą o igrzyskach olimpijskich, których ani miasto, ani Niemcy w XXI wieku nie otrzymały. Ten obiekt został włączony do programu Euro 2024, aby wreszcie się do czegoś przydał. Fortuna Düsseldorf gra w drugiej Bundeslidze i nie potrzebuje aż tak dużego obiektu. Reklama

Ten stadion nie jest duży, w ramach Euro 2024 - jeden z mniejszych. Jedynie Kolonia i Lipsk mają mniejsze. Za to przestrzenie wokół obiektu są potężne. To tam rozstawione zostały wejścia, w tym dla mediów, które przejść muszą przez kontrolę bagażu. Kibice wchodzą bagażem o określonych gabarytach - sprawdza się to niemal jak na lotnisku, za pomocą kartonowych szablonów z otworami. Albo bagaż się w nich mieści i wchodzi, albo nie i idzie do depozytu.

Stanowiska medialne na stadionie w Stuttgarcie / THOMAS KIENZLE / East News

Wszystko w Niemczech jest "other side"

Media mogą wnieść pakunki dowolnej wielkości (z wyjątkiem niebezpiecznych narzędzi i szklanych opakowań), ale są one prześwietlane. Zdarzały się jednak przypadki, że była to kontrola dość pobieżna, co jest dziwne w czasach zagrożenia terrorystycznego. To pewien standard i nikogo to nie dziwi, jednakże takie wejście dla mediów ze skanerem jest jedno. I to też nie jest niczym specjalnym, bo kolejki na tych wejściach nie tworzą się nawet jakoś wielkie, o ile przyjdzie się wcześniej. Problemem jest to, że na wielu niemieckich stadionach wejście ze skanerem jest w jednym i wyznaczonym miejscu stadionu, medialny hub w drugim, a wejście na trybunę często jeszcze w innym. I to najczęściej po drugiej stronie. Reklama

"Other side" (Po drugiej stronie) to najczęstsze słowa, jakie słyszą dziennikarze na Euro 2024, połączone z rozłożonymi rękoma wolontariuszy. Dają oni znać, że nie oni projektowali wejścia i miejsca aktywności na Euro 2024, nie oni kwalifikowali stadiony.

Düsseldorf to przykład szczególny, bowiem tutaj wejście dla prasy jest z jednej strony obiektu, dojście do media hub - oczywiście "other side", a wejście na trybunę prasową - krętymi schodkami na czwarte piętro i rzecz jasna, potem "other side".

Chorwaci w Lipsku / IPA Sport/ABACA/Abaca/East News - IMAGO/Imago Sport and News/East News / East News

Narzekanie dziennikarzy na to jak nie jest im łatwo nie jest mile widziane przez kibiców, którzy najczęściej mają to gdzieś, ale to akurat jest dobry przykład na chaos i absurd niemieckiej organizacji Euro 2024 w detalach. Turniej został pomyślany zgrabnie, teren Niemiec podzielono na sektory geograficzne, aby kibice, media i zespoły nie musiały daleko podróżować. Niemcy - jako lider europejski w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska - zrobiły wiele, aby ten turniej był wreszcie przyjazny i nieemisyjny. Podróże pociągami, nawet ekip uczestniczących, urosły do miana standardowego sposoby przemieszczania się (w miejsce samolotów), a nie do dziwacznej ekstrawagancji. Owszem, niemiecka kolej ma wielkie problemy ze spóźnieniami, ale tu wysiłek Niemców jest widoczny i na tle niedawnego mundialu w Katarze - wart docenienia. Reklama

Zawodzą same stadiony i organizacja wokół nich. Bieganie wokół obiektów i szukanie odpowiednich wejść, które są zawsze "other side" to już standard. Brak informacji - także, zarówno pisemnej, jak i ustnej. Odpowiednie napisy znajdują się blisko celu, gdy w zasadzie są już mniej potrzebne, a nie wszyscy wolontariusze potrafią udzielić informacji o stadionie, przy którym pracują. Wielu tak, ale reszta wygląda na nieprzeszkoloną. Oberwało się też mocno stewardom za mecz Portugalia - Turcja, gdy dwukrotnie pozwolili wedrzeć się na murawę kibicom i podbiec do Cristiano Ronaldo po zdjęcia. Dwukrotnie, chociaż na stadionie jest ich mnóstwo.

To jest o tyle dziwne, że Niemcy uchodzili dotąd za wzór organizacji. Warto jednak pamiętać, że już mundial 2006 roku był pełen niedociągnięć. Teraz sytuacja się powtarza.

Szkoccy kibice podczas Euro 2024 / AA/ABACA / East News

Sam turniej jest jednak wspaniały. Już dawno nie mieliśmy tak wielu potężnych grup kibiców i to z krajów, które nie nalezą do ścisłej czołówki europejskiej np. Szkocji, Rumunii, Albanii, Turcji czy Gruzji. Po ekstrawaganckim turnieju w Katarze, gdzie niewielu fanów z Europy dotarło (dominowali kibice saudyjscy, ale także Meksykanie, Argentyńczycy itp), po przedziwnym Euro 2021 rozrzuconym po całym kontynencie i całkowicie pozbawionym klimatu, wreszcie po mundialu w Rosji, gdzie także Europejczycy ustępowali kibiców z Ameryki Łacińskiej czy Bliskiego Wschodu, teraz Europa ma swoje wielkie święto. Niemieckie miasta zmieniły się w kolorowe festyny, a odległości są na tyle nieduże, że zachęciły tysiące ludzi do przyjazdu. Kibiców szkockich, rumuńskich, tureckich czy albańskich mieliśmy po 30-40 tysięcy. Pod tym względem nie ustępowali im Polacy w Berlinie podczas meczu z Austrią. Reklama

Już pod tym względem Euro 2024 to najbardziej efektowny turniej od wielu lat.

Radosław Nawrot, Düsseldorf