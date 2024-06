Niemiecka legenda bez złudzeń o meczu Polski. A potem to zdanie o Lewandowskim

Potrzeba tu punktów jak tlenu - można by rzec w kontekście obecnej sytuacji reprezentacji Polski w grupie D Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza w swoim pierwszym spotkaniu na turnieju ulegli 1:2 zespołowi Holandii i teraz muszą niezwykle mocno uważać na to, by nie zgubić kolejnych "oczek".