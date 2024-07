Niemcy wciąż "obrażeni" na Marciniaka. Drwią z Polaka po decyzji UEFA

W Niemczech wciąż wybrzmiewają echa decyzji UEFA odnośnie do obsady zespołu sędziowskiego na finał Euro. Poprowadzi go nie Szymon Marciniak, ale Francois Letexier. Polak znalazł się w obsadzie, ale tylko jako sędzia techniczny. W kuluarach mówi się, że wpływ na taką decyzję mogła mieć niechęć Niemców do jego osoby. Ci kolejny raz postanowili "wbić szpilkę" w Marciniaka i zadrwili z niego.