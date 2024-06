Niemcy są w szoku. Zaskakujące problemy naszych sąsiadów. Tego nie przewidzieli

Reprezentacja Niemiec bez większych problemów - choć i bez kompletu punktów - przebrnęła przez fazę grupową Euro 2024. Gospodarze rozpoczęli swój udział w turnieju od efektownego zwycięstwa 5:1 ze Szkocją, później ograli 2:0 Węgrów, a na koniec zremisowali 1:1 ze Szwajcarią. To w pełni wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca w grupie A. W efekcie w 1/8 finału mistrzostw Europy podopieczni trenera Juliana Nagelsmanna trafili na drugi zespół z grupy C - Danię.

Reklama