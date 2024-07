Reprezentacja Niemiec do turnieju mistrzostw Europy na własnej ziemi podchodziła oczywiście w roli faworyta, choć jeszcze kilka miesięcy wcześniej niewielu było takich, którzy twierdzili, że drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna może po to trofeum sięgnąć. Wszystko zmieniło się wraz z ogłoszeniem, że do reprezentacji na prośbę selekcjonera wraca Toni Kroos. Ta zmiana sprawiła, że Niemcy zyskali lidera na boisku i poza nim, a wszyscy w kraju uwierzyli w misję Euro.

