Niemcy nie mogli uwierzyć. Decydowały centymetry, co za cios na Euro. WIDEO

Reprezentacja Niemiec jako pierwsza z wszystkich kadr zapewniła sobie na Euro 2024 awans do fazy pucharowej turnieju - piłkarze "Die Mannschaft" podeszli więc do ostatniego starcia w grupie, ze Szwajcarią, z pewnym spokojem, ale też ambicją, by po trzech meczach mieć na koncie dziewięć punktów. Tymczasem pierwsza połowa niedzielnego starcia zaczęła układać się mocno nie po ich myśli - najpierw sędzia anulował ich gola, a potem "Nati" otworzyli wynik, przy czym brakowało dosłownie centymetrów do odgwizdania w tej sytuacji spalonego...