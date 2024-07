Najpierw wygrana z Polską, a teraz upragniony awans. Oto ostatni półfinalista Euro 2024

Reprezentacja Holandii mogła rozpocząć ćwierćfinałowy mecz z przytupem, bo już pod koniec pierwszej minuty Memphis Depay wpadł w pole karne tureckiej ekipy, ale znacząco przestrzelił. Snajper Atletico Madryt nie zniechęcił się jednak. To właśnie on w jednej z kolejnych akcji dostał podanie w pole karne, ale został zablokowany. Po chwili na strzał zdecydował się jeszcze Cody Gakpo, lecz nie trafił w światło bramki.

Później do głosy doszli Turcy. W 11. minucie z dystansu uderzał Salih Ozcan. Na podobną próbę zdecydował się po drugiej stronie boiska Xavi Simons . W jego przypadku precyzja kompletnie zawiodła.

Gdy na murawie toczyła się zażarta walka, trybuny opanowali tureccy kibice, którzy krzyczeli i gwizdali na przemian, gdy tylko coś się działo. Tak było i wówczas, gdy Hakan Calhanoglu trafił w głowę Virgila van Dijka. Później kapitan reprezentacji Turcji nieźle dośrodkował z rzutu wolnego do Abdulkerima Bardakciego, który przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Turcja strzeliła przed przerwą...

Dużą aktywnością wykazywał się także inny z tureckich pomocników - Arda Guler . Młody gwiazdor Realu Madryt tylko nieznacznie chybił, gdy zdecydował się na zaskakujący, techniczny strzał sprzed pola karnego. Precyzją co do milimetra wykazał się już jednak w 35. minucie, gdy dośrodkował w pole karne piłkę wybitą po rzucie rożnym. Posłał ją wprost na głowę Sameta Akaydina, który nie mógł się pomylić i zapewnił Turcji prowadzenie.

Holandia jeszcze przed przerwą próbowała doprowadzić do wyrównania, ale ta sztuka nie powiodła się podopiecznym trenera Ronalda Koemana , którzy zeszli do szatni myśląc, jak odrobić starty po zmianie stron.

Sam selekcjoner kadry "Oranje" postanowił działać. W przerwie podjął decyzję o zdjęciu z boiska Stevena Bergwijna, którego zastąpił Wout Weghorst. Holendrzy ruszyli do ataku, lecz o mało co nie nadziali się na kontratak. Drużynę ratować musiał Nathan Ake, faulując Ardę Gulera, za co obejrzał żółtą kartkę. Rzut wolny egzekwował sam poszkodowany, który... obił słupek.