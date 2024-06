- Na pewno z jednej strony jest to bardzo sentymentalna decyzja. Poznałem Kamila mając 18 lat. Przez wiele lat graliśmy w reprezentacji, przeżyliśmy fantastyczne momenty. Nie tylko na boisku, ale także poza nim. Z jednej strony jest to przykra wiadomość, ale z drugiej strony ja mogę mu tylko podziękować za to wszystko, co zrobił dla tej reprezentacji. Jaką był wartością dodaną nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Jaką był i jest nietuzinkową postacią. Dla niego wielkie słowa uznania za to czego dokonał dla tej reprezentacji, ile dla niego zawsze znaczyła i jak bardzo chciał jej pomagać

~ mówił z emocjami w głosie "Lewy".