Szymon Marciniak jak do tej pory sędziował mecze Belgia - Rumunia i Szwajcaria - Włochy. Jego praca została dobrze oceniona przez środowisko UEFA. Jak poinformował w serwisie tvpsport.pl były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski, Polak jest obecnie jednym z czterech największych kandydatów do poprowadzenia trzech najważniejszych meczów Euro 2024 - półfinałów i finału.

Czy Szymon Marciniak dostanie finał Euro? Daniele Orsato ma poparcie części działaczy UEFA

Zazwyczaj sędzia gwiżdżący w finale, wcześniej pracuje także przy ćwierćfinale imprezy. Możliwy jest także jednak inny scenariusz, w którym ostatnim "przetarciem" przed meczem o złoto będzie konfrontacja w ramach 1/8 finału. Rostkowski wymienia we wspomnianym czteroosobowym gronie także Rumuna Istavana Kovacsa, Anglika Anthony'ego Taylora i Włocha Daniele Orsato. Ten ostatni - tak jak i Marciniak - ma już "komfort", że zespół z jego ojczyzny już odpadł, więc nie "zablokuje" mu potencjalnej nominacji na finał. Do tego według Rostkowskiego ma mieć w tej kwestii spore poparcie działaczy UEFA. Po mistrzostwach kończy karierę i niewykluczone, że otrzyma to spotkanie jako swego rodzaju nagrodę. Przypomnijmy, że szefem sędziów UEFA jest jego rodak Roberto Rosetti. Ważne będzie też, jak Orsato poradzi sobie w meczu Portugalia - Słowenia.