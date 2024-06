Szwajcarzy przeszli do ćwierćfinału - w którym zagrają z Anglią lub Słowacją - po bramkach Remo Freulera w 37. minucie i Rubena Vargasa w 46. Włoskie media nie zostawiły na piłkarzach Luciano Spalettiego suchej nitki.

Włochy odpadają z Euro 2024, ostra krytyka w mediach. "Drużyna pozbawiona osobowości"

"Włochy odpadają z mistrzostw Europy w najgorszym możliwym stylu. Po szczęśliwym przejściu grupy Spalletti miał nadzieję, że mecz ze Szwajcarią może być punktem zwrotnym. To był upadek fizyczny, taktyczny i mentalny. Azzurri nie rozumie nic z tego, co działo się na boisku. Będą padały uzasadnione pytania o przyszłość selekcjonera. Żenująca pierwsza połowa, zakończona wynikiem 10:1 w statystyce strzałów na korzyść naszych przeciwników. Druga połowa rozpoczęła się w najgorszy możliwy sposób. Drużyna była pozbawiona osobowości i niezdolna do reakcji" - grzmi "La Gazzetta dello Sport".