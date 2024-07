Media: Cios dla Szymona Marciniaka, UEFA podjęła decyzję. Koniec marzeń?

Szymon Marciniak wciąż uważany jest za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego sędziego na świecie. Polski arbiter na to miano solidnie zapracował, a apogeum jego formy miało miejsce oczywiście w sezonie 2022/2023, gdy dostąpił dwóch olbrzymich zaszczytów. Najpierw w drugiej połowie grudnia 2022 roku, to właśnie Marciniak był rozjemcą finału mistrzostw świata w Katarze i z tym wyzwaniem Polak według ekspertów poradził sobie wręcz doskonale.

Następnie to właśnie polskiego arbitra wyznaczono do prowadzenia najpierw półfinału Ligi Mistrzów między Manchesterem City a Realem Madryt, tu również pokazał się ze świetnej strony. Wówczas wydawało się, że wobec prowadzenia półfinału, Marciniak na finał liczyć nie może. Jak się jednak okazało, UEFA podjęła wówczas zaskakującą decyzję. Naszego arbitra bowiem faktycznie wyznaczono do prowadzenia finału tamtych rozgrywek, co sprawiło, że w jednym sezonie skompletował dwa najważniejsze finały z trzech możliwych.