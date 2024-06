Mecz z Polską rozpętał konflikt. Gorąco u Francuzów, wyciekło nagranie

Po zremisowanym meczu z Polską na zakończenie fazy grupowej reprezentacja Francji przystępuje do 1/8 finału Euro 2024 w niezbyt pozytywnym nastroju. Podopieczni Didiera Deschampsa zajęli 2. miejsce w grupie i przez to wylądowali w trudniejszej części drabinki. Zła gra "Trójkolorowych" zaowocowała rozpętaniem konfliktu między selekcjonerem a jednym z piłkarzy. Do internetu wyciekło nagranie z treningu, które wygląda bardzo niepokojąco.