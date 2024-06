Mecz o wszystko z Austrią. Skrzywdziliśmy przy okazji człowieka

Jeżeli ktoś zatem mógł mieć pretensje do Howarda Webba, to Austriacy. Za to, że po nieprawidłowym golu Polska tak długo prowadziła i dopiero ten karny dał jej wyrównanie na 1:1.

Polska grała z Austrią mecz o wszystko

To były jednak chwile podczas Euro 2008, które z perspektywy stadionu w Wiedniu wyglądały zupełnie inaczej. Cała polska publiczność zgromadzona na Praterze była poruszona i wściekła. Zdawało się, że Howard Webb odebrał nam szanse na dobry wynik, wygraną i awans. Na to, że Euro 2008 będzie inne niż poprzednie mundiale w 2002 i 2006 roku, gdy wracająca na duże imprezy międzynarodowe Polska nie była w stanie wyjść z grupy. Przegrywała pierwsze mecze, po czym po porażkach w drugich żegnała się z turniejem.

Howard Webb stał się wrogiem publicznym

Zaraz po meczu Polski z Austrią leciał do Salzburga, gdzie prowadzić miał mecz Hiszpanii z Grecją. Wsiadł do samolotu, wyłączył telefon. Miał kilkanaście nieodebranych połączeń.

- Jeden z nich był numerem z mojego rodzinnego Rotherham w Anglii. Oddzwoniłem więc - opowiadał - To był szef miejscowej policji. Pytał, jak się czuję i czy wymagam ochrony. Nie wiedziałem wtedy, o co chodzi. A on na to, że Polacy mi grożą i chcą mnie zabić. Także Polacy mieszkający w Anglii, także w okolicach Rotherham. I policja traktuje te groźby poważnie. Wtedy się wystraszyłem.