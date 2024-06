Mecz ledwo się rozpoczął, a już padł rekord. Historyczna chwila na Euro

Dopiero 13 lipca skończy 17 lat, a już jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 90 milionów euro, a zarówno FC Barcelona, jak i sztab szkoleniowy reprezentacji Hiszpanii nie wyobrażają sobie podstawowego składu bez przebojowego skrzydłowego. Wybiegał on na murawę w wyjściowej jedenastce "La Furia Roja" w starciach z Chorwacją i Włochami i siał spustoszenie w szeregach rywali.

W pierwszym spotkaniu na Euro 2024 Lamine Yamal zdążył zapisać się w historii finałów mistrzostw Europy. Został najmłodszym zawodnikiem, jaki zagrał na Euro. Przebił tym samym osiągnięcie Kacpra Kozłowskiego . To właśnie "we władaniu" reprezentanta Polski był poprzedni rekord. Świetny występ z Chorwacją okrasił asystą przy bramce na 2:0, autorstwa Fabiana Ruiza .

On jest niemożliwy. Lamine Yamal z kolejnym rekordem na Euro 2024

Selekcjoner dał odpocząć skrzydłowemu w rywalizacji z Albanią i wpuścił go na boisko na ostatnie 20 minut. Hiszpanie pewnie wygrali grupę B i awansowali do 1/8 finału, w której los zetknął ich z rewelacją turnieju - Gruzją .

Yamal awizowany był do gry w wyjściowym składzie, a Luis de la Fuente pod tym względem nie zaskoczył. 16-latek pobił tym samym z marszu kolejny rekord mistrzostw Europy. Został najmłodszym graczem w historii, który zagrał w finałach mistrzostw Europy. Do przerwy utrzymywał się jednak sensacyjny wynik. Gruzini nieoczekiwanie objęli w 18. minucie prowadzenie. Do własnej bramki trafił wówczas Robin Le Normand.