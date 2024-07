Marciniak przemówił po decyzji UEFA, nawet się nie wahał. Słowa niosą się po sieci

11 lipca UEFA odsłoniła wszystkie karty i podała oficjalnie decyzję dotyczącą tego, który z arbitrów poprowadzi wielki finał Euro 2024. Wybór padł na Francuza Francoisa Letexiera, co było mimo wszystko pewnym zaskoczeniem, bo ten nie był wcześniej wskazywany w gronie najpoważniejszych kandydatów do pracy przy prestiżowym starciu. Jednocześnie też zgasła ostatnia iskierka nadziei dla polskich sympatyków futbolu na to, że na Olympiastadion w Berlinie Szymon Marciniak zjawi się w roli sędziego głównego, choć i dla niego znalazła się tu ważna rola. Polak niedługo po tym, jak pojawił się komunikat ws. Letexiera, sam postanowił odnieść się do całego zamieszania w Internecie.