Marciniak może się już cieszyć. To nieuniknione. Plany UEFA rozszyfrowane

Szymon Marciniak to w finałach Euro 2024 jedyny sędzia główny z Polski . Długo musiał czekać na swój premierowy występ. W obsadzie pojawił się dopiero w ostatnim dniu drugiej serii gier grupowych.

Marciniak ma za sobą udaną premierę. Czeka już na fazę pucharową Euro

Polski arbiter nie został jednak uwzględniony w obsadzie potyczek trzeciej kolejki gier grupowych. Czy to niedobry zwiastun? Zdaniem Rafała Rostkowskiego, wręcz przeciwnie. Ekspert TVP Sport przekonuje, że Marciniak zostanie wyznaczony jeszcze co najmniej do poprowadzenia jednego meczu.