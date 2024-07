Lamine Yamal z kolejnym rekordem. Pobił osiągnięcie samego Pelego

Jedną z najważniejszych postaci w ekipie Luisa de la Fuente był Yamal. Piłkarz Barcelony wystąpił we wszystkich siedmiu spotkaniach, a w finale zagrał, licząc sobie 17 lat i jeden dzień. Okazuje się, że nigdy wcześniej nie było na boisku tak młodego piłkarza w decydującym meczu nie tylko podczas mistrzostw Europy, ale i mistrzostw świata. Do tej pory rekord w tej kategorii należał do Pelego. Brazylijczyk w finale mundialu w 1958 roku miał 17 lat i 249 dni.

Reklama