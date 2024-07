Kylian Mbappe "zdemaskowany". Francuzi załamani

Aż do wtorku "Trójkolorowi" człapali przez Euro, nie zdobywając ani jednego gola z gry. W grupie z Austrią wygrali 1:0 dzięki samobójczej bramce Maximiliana Wobera, z Holandią zremisowali 0:0, a z Polską - 1:1, po golu Kyliana Mbappe z rzutu karnego. W 1/8 finału gola na wagę awansu strzelił dla nich... Belg, Jan Vertonghen , a losy ćwierćfinału z Portugalią rozstrzygnęły się po bezbramkowym remisie w konkursie rzutów karnych.

W 9. minucie półfinałowego starcia z Hiszpanią tę wstydliwą statystykę udało się wreszcie zatrzeć. Kolo Muani pokonał Unaia Simona i wydawało się, że Francuzi w końcu odzyskują blask. Były to jednak miłe złego początki. Jeszcze w pierwszej części gry zostali wyleczeni z marzeń i choć stracili dwa gole, nie zrobili wiele, by choćby doprowadzić do dogrywki.