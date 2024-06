Turcy wyręczyli Portugalczyków w strzelaniu goli. Absolutnie kuriozalny samobój

Cristiano Ronaldo i spółka w 2022 roku w kwalifikacjach do mistrzostw świata nie dali szans Turkom i wygrali 3:1. W sobotni wieczór już od pierwszych minut wykazywali ogromną determinację, by w przeciwieństwie do meczu z Czechami jak najszybciej rozstrzygnąć losy rywalizacji na swoją korzyść. I trzeba przyznać, że udało im się to bezbłędnie.