Trudno opisać emocje, jakie towarzyszyły meczowi pomiędzy Hiszpanią i Niemcami . Zwrotów akcji było aż nadto, a na jedną z głównych postaci wyrósł arbiter spotkania Anthony Taylor. Anglik nie panował nad zawodnikami i popełnił kilka błędów, które mogły zaważyć na losach rywalizacji . Nie dość, że nie wyrzucił z boiska Toniego Kroosa , to do tego pojawiło się wiele pretensji pod jego adresem pod kątem ewentualnego rzutu karnego, którego nie podyktował dla Niemców.

Alvaro Morata wykluczył się z gry w półfinale. Zabraknie też innych gwiazd Hiszpanii

Mający już żółtą kartką na koncie Dani Carvajal bez wahania i z premedytacją uciekł się do faulu na rywalu, za co został napomniany drugi już raz. Czerwona kartka ze 125. minuty oznaczała nie tylko wykluczenie z ćwierćfinału, ale również to, że doświadczonego defensora zabraknie także w półfinałowej rywalizacji. A to nie jedyny nieobecny.