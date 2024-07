Księżna Kate na Wimbledonie, a na finale Euro 2024... Tego nie mogło braknąć

Dla fanów sportu niedziela taka jak ta 14 lipca to po prostu jedno wielkie święto. Data ta przyniosła bowiem m.in. ostatnie rozstrzygnięcia w ramach wielkoszlemowego Wimbledonu , a niedługo potem do akcji ruszyły reprezentacje Anglii i Hiszpanii mierzące się w finale Euro 2024 .

Wimbledon i Euro 2024. Kate i William obecni na trybunach

William tymczasem udał się na Olympiastadion w Berlinie, gdzie od pierwszego gwizdka ściskał mocno kciuki za ekipę "Synów Albionu" dowodzonych przez Garetha Southgate'a. Co ciekawe książę Walii jest prywatnie kibicem Aston Villi, więc niedawna bramka Olliego Watkinsa, gracza "The Villains", która dała Anglikom awans do finału, zapewne cieszyła go podwójnie.