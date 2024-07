Koszmarne sceny. Mecz już raz był przerwany, a teraz znów taka powtórka

Przez pierwsze pół godziny pogoda była idealna do gry, ale nagle sytuacja zmieniła się w mgnieniu oka. Niebieskie niebo zakryła ciemna chmura, która sprawiła, że można było się poczuć, jakby nagle zapadł zmrok. Wkrótce dołączyły do niej kolejne rzeczy - rozszalał się wiatr, a z nieba runęła ulewa. Gdy dołączyły do niej pioruny i huki burzy, sędzia zdecydował się przerwać spotkanie i zaprosił piłkarzy do szatni

~ relacjonował wówczas obecny na miejscu wysłannik Interii - Wojciech Górski