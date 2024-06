Mecz Polska - Austria rozgrywany był na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Choć wynik spotkania nie był dla nas korzystny, to warto podkreślić, że sędzia Halil Umut Meler dobrze prowadził te zawody, podejmując kluczowe decyzje w sposób prawidłowy. Mimo kontrowersji, które pojawiły się wokół niektórych sytuacji, turecki arbiter - moim zdaniem - zyskał w oczach władz UEFA i niewykluczone, że poprowadzi któryś z ćwierćfinałów.

Sytuacja wzbudziła spore dyskusje wśród fanów i ekspertów, choć z punktu widzenia przepisów gry, jest ona dość łatwa do oceny. Austriacki defensor Phillipp Mwene miał rękę scaloną ze swoim ciałem - przyciągniętą do klatki piersiowej. Co więcej, zauważalny jest ruch całego tułowia, który sugeruje, że zawodnik, próbował uniknąć kontaktu. W związku z tym decyzja o braku rzutu karnego dla reprezentacji Polski jest prawidłowa. Gdyby ręka Mwene odstawała nieco od obrysu ciała i nie była z nim scalona, wówczas moglibyśmy mówić o przewinieniu.