Kontrowersja w finale Euro 2024. Brutalne wejście, pachniało czerwoną kartką

Bezbramkowym remisem zakończyła się pierwsza połowa spotkania finału Euro 2024 pomiędzy Anglią a Hiszpanią. Nie oznacza to, że nie brakowało twardej walki. Na kwadrans przed zejściem piłkarzy do szatni w brutalny sposób Dani Olmo zaatakował Declana Rice’a. Hiszpan za przewinienie otrzymał żółtą kartkę, co spowodowało oburzenie wśród kibiców. Spora część domagała się wyrzucenia 26-latka z boiska.