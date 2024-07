Kolejny skandal na Euro, mecz na moment przerwany. Tego nie pokazały kamery

W pościg za nim ruszyli pilnujący porządku stewardzi. Nie mogli jednak go dogonić aż do chwili, gdy ten w końcu stanął przy kapitanie reprezentacji Francji, chcąc zrobić sobie z nim wspólne zdjęcie.

Euro 2024: Hiszpania - Francja. Kolejny kibic wbiegł na murawę

Czy to mu się udało? To już pozostanie jego tajemnicą. Służby bowiem znalazły się przy nim, odprowadzając poza murawę. Niestety, to już kolejna taka sytuacja podczas tych mistrzostw Europy. Potencjalni intruzi wiedzą, że szansa na to, by wbiec na murawę, jest dość duża i chętnie z tego korzystają.