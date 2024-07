Kolejne problemy Niemców, skandaliczne sceny. Policja wkroczyła do akcji

Euro 2024. Seria wpadek i incydentów. I gdzie ten niemiecki porządek?

Także sami pracownicy mediów muszą przejść przez bramki, podobne do tych, jakie znamy z lotnisk, a także przejść kontrolę osobistą. Przed meczem w Monachium... ten element został jednak pominięty. Co może dziwić, zwłaszcza, że mówimy o wielkim, reprezentatywnym stadionie, a wszyscy przed rozpoczęciem turnieju Euro 2024 przygotowywali się na to, że Niemcy pokażą, co oznacza doskonała organizacja oraz porządek. I wszędzie obowiązywać będą identyczne standardy. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, czasami regułą jest... brak reguł.