Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wkroczyły w decydującą fazę . Od sobotniego popołudnia kibice stopniowo poznają ćwierćfinalistów turnieju. Do najlepszej ósemki przepustkę zdobyli już między innymi Szwajcarzy czy Anglicy. Obie te reprezentacje zmierzą się ze sobą o półfinał. Postronni fani ostrzą sobie zęby na ten pojedynek, bo "Synowie Albionu" nie zachwycają swoją grą, a "Helweci" wyeliminowali Włochów, czyli obrońców tytułu. O pozostanie w turnieju w niedzielę od godziny 21:00 rywalizowali natomiast Hiszpanie z Gruzinami.

Potyczka zaczęła się sensacyjnie, bo jako pierwsi na prowadzenie wysforowali się niżej notowani rywale. Debiutanci na mistrzostwach Europy przeprowadzili kontrę. Piłka w końcu trafiła do Robina Le Normanda, który skierował ją do siatki. Kolejna sensacja w wykonaniu "Krzyżowców" wisiała w powietrzu. Podopieczni Willy’ego Sagnola już wcześniej zaskoczyli, pokonując Portugalię na zakończenie fazy grupowej . Radość Chwiczy Kwaraccheli i jego kolegów nie trwała długo. Hiszpanie wyrównali jeszcze przed gwizdkiem oznaczającym zejście piłkarzy na przerwę.

Internet zapłonął po pierwszej bramce Hiszpanów. Kibice szybko to zauważyli

Ogromny kamień z serca kibiców "La Furia Roja" spadł po skutecznym strzale Rodriego. Bramka gracza Manchesteru City wprowadziła w szeregi Hiszpanów spokój, co zaowocowało koncertową drugą połową jednego z głównych faworytów do wywalczenia tytułu. Czy powinna ona jednak zostać uznana? Na to pytanie starają się odpowiedzieć internauci, którzy nie mają w tej kwestii wątpliwości. Na stopklatce wyraźnie widać, że Alvaro Morata absorbuje uwagę bramkarza Gruzinów znajdując się na pozycji spalonej. Podobne trafienie anulowano na tym turnieju w starciu Francuzów z Holendrami, bardzo ważnym zresztą dla dalszych losów "Biało-Czerwonych".