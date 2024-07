Kłopoty angielskiego gwiazdora, nieustanny ból. Konieczna może być operacja

Reprezentacja Anglii w zasadzie przez cały okres swoich występów na Euro 2024 znajdowała się w ogniu krytyki ze względu na swój styl gry, któremu jednak trzeba było oddać to, że był niezwykle skuteczny. "Synowie Albionu" zdołali dotrzeć bowiem do półfinału turnieju, a tam już... pokazali się nieco od innej strony.

Bellingham ciągle zmaga się z bólem. Problemy Anglika trwają wiele miesięcy

Sprawę szerzej opisał Jorge C. Picon z "Relevo". Jak poinformował, Bellingham od początku listopada niezmiennie odczuwa dyskomfort związany z bólem lewego barku, a uporczywej kontuzji doznał on podczas meczu z Rayo Vallecano w Primera Division.

Od tamtego momentu 21-latek oczywiście wielokrotnie błyszczał na boisku, ale nie ulega wątpliwości, że lepiej by mu się grało bez tej dolegliwości, do której zdążył już - na tyle, na ile to możliwe - przywyknąć. W Realu Madryt rozważana jest nawet opcja przeprowadzenia operacji, która mogłaby zakończyć ostatecznie wszelkie kłopoty, ale też wykluczyłaby Anglika z gry na ok. dwa miesiące...