Kibice nie wierzą w to, co zobaczyli. Kompromitująca akcja Anglików. "Obrzydliwe"

Anglicy to zdecydowanie najmocniej podczas Euro 2024 krytykowana reprezentacja. "Lwy Albionu" pomimo kadry naszpikowanej gwiazdami światowego futbolu nie przypominają drużyny, a Gareth Southgate ma spory problem z odpowiednim pokierowaniem grupą utalentowanych zawodników. Mimo to udało im się dotrzeć do ćwierćfinału mistrzostw Europy.