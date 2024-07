Karne zdecydowały, grupowy rywal Polaków świętuje. Ronaldo nie dowierza

Reprezentacja Francji pokonała w piątek w ćwierćfinale Euro 2024 Portugalię. Potrzebowała do tego jednak dopiero rzutów karnych. Po 90 minutach i dogrywce tablica wyników wskazywała na bezbramkowy remis. To grupowi rywale Polaków zagrają więc 9 lipca w Monachium o awans do wielkiego finału Euro 2024 z reprezentacją Hiszpanii. Warto zaznaczyć, że rolę sędziego technicznego podczas tego spotkania pełnił Szymon Marciniak,