Na placu boju w mistrzostwach Europy w Niemczech pozostały już tylko cztery reprezentacje, co oznacza, że turniej dobrnął do rundy półfinałowej. We wtorek Hiszpania zmierzy się z Francją, a w środę Holandia z Anglią. Pierwsza z wymienionych drużyn wydaje się być najmocniejsza. Jej styl gry jest znacznie ładniejszy od obecnie prezentowanego przez "Trójkolorowych" czy "Synów Albionu", ale w ogródku "La Furia Roja" na tydzień przed końcem imprezy pojawił się mały kamyczek.

Reklama