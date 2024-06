Już wszystko wiadomo. Oto końcowy układ tabel w grupach na Euro 2024

Euro 2024 już niebawem wejdzie w fazę pucharową - wieczorem 26 czerwca bowiem doszło do ostatnich rozstrzygnięć w rywalizacji grupowej na tym turnieju, a wszystko zostało zwieńczone przez starcia ekip z grupy F, czyli mecze Czechy - Turcja oraz Gruzja - Portugalia .

Tym samym jasny jest już końcowy układ wszelkich tabel na tym etapie, który prezentujemy poniżej. Niestety już jakiś czas temu było pewne, że reprezentacja Polski w grupie D zajmie ostatnie miejsce, tym samym żegnając marzenia na sukces na ME...

Euro 2024. Tak wyglądają końcowe tabele fazy grupowej turnieju

W zestawieniach kolejno: zajmowana pozycja, nazwa drużyny, liczba zdobytych punktów, bilans bramkowy (gole zdobyte/ stracone). W przypadku, gdy np. dwa lub więcej zespołów uzyskało identyczną liczbę punktów, w dalszej kolejności o miejscu decydowały bilanse z bezpośrednich starć między nimi, jeśli i to nie dawało rozstrzygnięcia, to kluczowy był następnie ogólny bilans bramkowy, ogólna liczba zdobytych goli, ogólna większa liczba zwycięstw, klasyfikacja fair play i ranking eliminacji ME.