Już wszystko jasne, do końca Euro 2024 został tydzień. Przed nami półfinały

Hiszpania - Francja, czyli najlepsza drużyna kontra papierowi faworyci

Z drugiej strony kibice mieli nadzieję na przebudzenie Francuzów. Niestety, ich mecz z Portugalczykami stał się interesujący dopiero w serii rzutów karnych. A te lepiej wykonywali wicemistrzowie świata . Cóż, jest to poniekąd nobilitujące dla Polski, że tylko ona zdołała pokonać Mike'a Maignana podczas Euro 2024. Pewne jest jednak, że postronni fani nie mogą być zadowoleni z postawy Kyliana Mbappe i spółki . Patrząc tylko poprzez wartość rynkową piłkarzy, to właśnie "Les Bleus" są faworytami półfinałowego starcia, w trakcie turnieju zdecydowanie lepiej prezentują się podopieczni Luisa de la Fuente. Starcie Hiszpanów z Francuzami będzie miało miejsce we wtorek 9 lipca na Allianz Arena w Monachium.

Holandia - Anglia: czy naprawdę chcemy, by futbol "wrócił do domu"?

W podobnej sytuacji do Francuzów znajduje się reprezentacja Anglii. Przecież to kolejny wielki zespół, który przed startem Euro 2024 stawiany był w roli jednego z głównych faworytów. Niestety, chociaż Gareth Southgate co mecz kombinuje z doborem składu, gra "Synów Albionu" się nie zmienia. Brakuje w niej jakichkolwiek schematów ofensywnych i polotu, jest za to sporo nerwowości i momentów doprowadzających do pochrapywania w fotelu przed telewizorem. Anglikom udało się jednak kolejną fazę przejść "na jałowym biegu". W ćwierćfinale pożegnali swoje demony i po serii rzutów karnych wyeliminowali Szwajcarów.