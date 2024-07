Już po finale Euro, a tu na scenę wkracza Marciniak. Medale dla Polaków

Z 24 drużyn narodowych w walce o złoto Euro 2024 zostały na koniec tylko dwie, a po 90 minutach (z niedużym okładem) tylko jedna z nich mogła cieszyć się z wielkiego triumfu. 14 lipca w wielkim finale ME zwycięska okazała się ekipa Hiszpanii , która ograła Anglię 2:1.

Potyczka ta miała przy tym swoje polskie akcenty. Oprócz tego, że w sztabie "La Furia Roja" znalazł się trener związany niegdyś z kadrą "Biało-Czerwonych" , to w obsadzie sędziowskiej meczu rozegranego na berlińskim Olympiastadion pojawili się dwaj Polacy.

Euro 2024. Marciniak i Listkiewicz na scenie po finale. UEFA doceniła polskich sędziów

Warto nadmienić, że przez pewien czas Marciniak był kandydatem do zostania głównym rozjemcą w starciu Hiszpanów z Anglikami - ostatecznie zaszczyt ten przypadł jednak Francuzowi Francoisowi Letexierowi, który w swoisty sposób pokonał też kandydaturę swojego rodaka, Clementa Turpina.

Najbardziej znany polski arbiter jednak absolutnie nie zasmucił się takim obrotem spraw - jakiś czas temu zamieścił w sieci krótki filmik, na którym w optymistyczny sposób podszedł do takiego rozstrzygnięcia. "Głowa do góry, klata do przodu" - mówił.