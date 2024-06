Jest decyzja ws. Kyliana Mbappe. I dla Polaków ma to znaczenie

Reprezentacja Francji w trzecim, piątkowym meczu Euro 2024 mierzyć się będzie z Holandią. Starcie to ma wielkie znaczenie dla układu "polskiej" grupy. Co więcej - ważyć będą się w nim nasze losy, bowiem ewentualna wygrana "Trójkolorowych" wyrzuci nas za burtę turnieju. Wiemy już, jak będzie wyglądać skład Francuzów na to spotkanie i co z grą Kyliana Mbappe, który przeciwko Austriakom doznał urazu.