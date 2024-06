Holandia miażdży rywala. Siedem goli. Takiego pogromu na Euro jeszcze nie było

Po dwóch seriach gier Holendrzy liczyli na zajęcie pierwszego miejsca w grupie D . Mieli na koncie cztery punkty - to efekt wygranej z Polską (2:1) i bezbramkowego remisu z Francją . Mecz z Austrią okazał się jednak wyzwaniem ponad siły "Pomarańczowych".

Do wygrania grupy wybrańcom Ronalda Koemana wystarczył remis. Tymczasem spotkanie zakończyło się porażką faworytów 2:3, co oznaczało, że do fazy pucharowej Euro 2024 awansowali dopiero z trzeciej lokaty.