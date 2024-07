Historyczny wieczór Kane'a. Karny zadecydował, w tyle Mbappe i Gerd Mueller

9 lipca poznaliśmy pierwszego finalistę Euro 2024 - została nim reprezentacja Hiszpanii, która ograła 2:1 drużynę Francji. Piłkarzom "La Furia Roja" pozostało już więc jedynie czekać na to, kto zostanie ich kolejnym rywalem - a mogła to być albo kadra Holandii, albo zespół Anglii.

"Oranje" i "Synowie Albionu" ruszyli do walki w środę równo o godz. 21.00 i... nie trzeba było długo czekać na to, by piłka zatrzepotała w siatce. Już w 7. minucie kapitalnym trafieniem popisał się Xavi Simons, natomiast w zasadzie niedługo potem nadeszła mocna riposta. Reklama

Reklama Mocna szpilka Yamala w stronę Rabiot / GRAMY DALEJ / INTERIA.TV

Euro 2024. Holandia - Anglia: Harry Kane strzela gola z karnego i... przechodzi do historii

W 18. minucie do rzutu karnego podszedł bowiem Harry Kane - sędzia wskazał na wapno zresztą po tym, jak to właśnie napastnik Bayernu Monachium został sfaulowany przy nieprzemyślanej interwencji Denzela Dumfiesa. 30-latek bezbłędnie wykonał uderzenie z 11. metra i... właśnie dzięki temu konkretnemu golowi pobił on wyjątkowy rekord.

Było to bowiem jego szóste trafienie w fazach pucharowych kolejnych Euro, co jest absolutnie najlepszym rezultatem w dziejach mistrzostw "Starego Kontynentu". To jednak nie wszystko, bo warto też spojrzeć na szerszy kontekst związany z mundialami.

Kane notując wspominaną wyżej bramkę po raz dziewiąty pokonał bramkarza w fazach pucharowych wielkich turniejów, licząc Euro i MŚ łącznie, co sprawiło, że stał się pod tym względem najskuteczniejszym Europejczykiem. W tabeli wszech czasów przeskoczył on automatycznie takich wyśmienitych futbolistów jak Gerd Mueller, Miroslav Klose, Antoine Griezmann i Kylian Mbappe, którzy mają na koncie po osiem "oczek" w tym zestawieniu. To bez wątpienia robi wrażenie. Reklama

Euro 2024. Wielki finał - kiedy i gdzie?

Euro 2024 znajdzie swoje zakończenie dokładnie 14 lipca o godz. 21.00 - wówczas to wybrzmi pierwszy gwizdek wielkiego finału. To będzie klamra spinająca dokładnie miesiąc zmagań najlepszych reprezentacji kontynentu - a wszystko zostanie domknięte na Olympiastadion w Berlinie.

Logo Euro 2024 / AFP

Euro 2024 / ODD ANDERSEN / AFP / AFP