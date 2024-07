Hiobowa diagnoza gwiazdy Barcelony. Ból głowy Hiszpanów przed półfinałem Euro 2024

Pedri już po badaniach. Medycznego cudu nie uświadczono

Trudno jednoznacznie stwierdzić, co myślał sobie Anthony Taylor na początku piątkowego meczu Hiszpania - Niemcy . Istniała możliwość, że to starcie w ćwierćfinale Euro 2024 będzie ostatnim spotkaniem w karierze Toniego Kroosa, który po zakończeniu turnieju miał odwiesić buty na kołku . Tak brutalne wejście, jakim Niemiec "zameldował się" Pedriemu w pierwszych minutach bezapelacyjnie zasłużyło na żółtą kartkę .

Hiszpan usiłował jeszcze wrócić na boisko, ale ostatecznie musiał odpuścić. Zmienił go Dani Olmo, a gwiazdor FC Barcelona na ławce rezerwowych zalał się łzami. Można było założyć, że mowa o poważnej kontuzji. Pedri w sobotę przeszedł szczegółowe badania, a te nie pozostawiły wątpliwości. Pomocnik doznał wewnętrznego skręcenia bocznego drugiego stopnia lewego kolana, co w praktyce oznacza dla niego około miesiąca rozbratu z murawą . Mimo tego hiszpańska federacja przekazała, że gracz pozostanie z drużyną aż do końca turnieju w Niemczech.

Hiszpan rozpocznie sezon z opóźnieniem

Już 10 lipca Hansi Flick rozpocznie swój pierwszy presezon w roli trenera "Blaugrany". Nie ulega wątpliwości, że podstawowym celem Niemca na ten czas jest odpowiednie przygotowanie drużyny pod względem fizycznym, a lokalne media zapowiadają srogi wycisk dla piłkarzy ze stolicy Katalonii. Pedri ma pauzować przez miesiąc, co oznacza, że - w optymistycznym wariancie - wróci do zdrowia tuż przed pierwszymi spotkaniami o stawkę w sezonie 2024/2025. Minie jeszcze sporo czasu, zanim dojdzie do odpowiedniej dyspozycji, by Flick mógł budować na nim wyjściową jedenastkę.