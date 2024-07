Berlin - to tutaj spoglądają dziś oczy całego piłkarskiego świata. Do stolicy Niemiec ściągnęły tłumy kibiców z Hiszpanii oraz Niemiec. Jak powiedziała nam spora część z nich, na miejsce przybyli jeszcze wczoraj lub dopiero w niedzielny poranek. Niektórzy z nich nie mają nawet biletów na mecz, lecz nie ma to dla nich wielkiego znaczenia. Chcą po prostu zebrać się razem, by dobrze się bawić i wyczekiwać triumfu swojej drużyny.

